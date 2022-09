L’uomo che ha previsto (in un tweet) la morte della regina Elisabetta, ora annuncia quella di re Carlo III (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’uomo che predisse la morte della regine Elisabetta… e che ha predetto quella del nuovo re Carlo. A tutti i fan dell’ex principe di Galles, oramai Carlo III, un consiglio: cominciate a sfregare bene i vostri cornetti rossi napoletani. Già, perché c’è un signore che ne ha predetto la morte. Penserete: che volete che sia, in tanti buttano lì affermazioni a caso, oppure interpretano terzine di Nostradamus per farci impaurire. Solo che questa volta si tratta di qualcuno che ci prende. Parliamo del signor nessuno, Logan Smith, un anonimo e comune utente di Twitter che l’8 giugno scorso ha twittato nientemeno che il giorno della morte della regina. Smith ha scritto nero su web: 8 settembre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022)che predisse laregine… e che ha predettodel nuovo re. A tutti i fan dell’ex principe di Galles, oramaiIII, un consiglio: cominciate a sfregare bene i vostri cornetti rossi napoletani. Già, perché c’è un signore che ne ha predetto la. Penserete: che volete che sia, in tanti buttano lì affermazioni a caso, oppure interpretano terzine di Nostradamus per farci impaurire. Solo che questa volta si tratta di qualcuno che ci prende. Parliamo del signor nessuno, Logan Smith, un anonimo e comune utente di Twitter che l’8 giugno scorso ha twittato nientemeno che il giorno. Smith ha scritto nero su web: 8 settembre ...

Pontifex_it : Desidero ribadire che l’uso dell’energia atomica per fini di guerra è, oggi più che mai, un crimine, non solo contr… - _Carabinieri_ : 102 anni fa nasceva Carlo Alberto dalla Chiesa. L'Arma, con Rai Radio, ha voluto dedicargli un podcast speciale, ra… - AlexBazzaro : Il nord produttivo ha votato in massa l’unico partito che si opposto a Draghi. Cioè a colui che secondo giornali e… - Paolo13_7 : @SCUtweet Si sì qua non si parla mai e poi il giorno dopo si vanno a fare le conferenzine da sconcerti per cercare… - mirco_massa : L’uomo vero é – e questo lo dico senza tema di smentita, sfido chiunque – quello che protegge la donna e mette la s… -