LIVE Tiro a volo, Mondiali 2022 in DIRETTA: errori per Grassia, sfuma la semifinale per le azzurre. Tra poco gli uomini (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.53: Chiude con un buon 24/25 l’ultima serie Jessica Rossi ma con 114/125 non sarà semifinale 9.50: 22/25 per Iezzi all’ultima serie di piattelli. L’azzurra chiude con 109/125 lontana dalle prime 9.47: Crolla letteralmente Giulia Grassia che chiude con 20/25, un totale di 114/125 che non le permetterà di essere in semifinale 9.42: Sta provando a risalire la china Jessica Rossi con un percorso netto ma la qualificazione in semifinale è compromessa dagli errori dei giorni scorsi 9.38: Ancora errori per l’azzurra. Si mette male… 9.32: Due errori per Grassia 9.25: Stefecekova chiude con 25/25 e vola in semifinale 9.15: Si stanno per concludere le serie delle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.53: Chiude con un buon 24/25 l’ultima serie Jessica Rossi ma con 114/125 non sarà9.50: 22/25 per Iezzi all’ultima serie di piattelli. L’azzurra chiude con 109/125 lontana dalle prime 9.47: Crolla letteralmente Giuliache chiude con 20/25, un totale di 114/125 che non le permetterà di essere in9.42: Sta provando a risalire la china Jessica Rossi con un percorso netto ma la qualificazione inè compromessa daglidei giorni scorsi 9.38: Ancoraper l’azzurra. Si mette male… 9.32: Dueper9.25: Stefecekova chiude con 25/25 e vola in9.15: Si stanno per concludere le serie delle ...

