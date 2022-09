LIVE Schio-Virtus Bologna 54-33 basket femminile, Supercoppa Italiana 2022 in DIRETTA: venete nettamente avanti (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-38 Risponde subito Pasa! 62-35 Sottana da treeee! +27 per Schio. 59-35 Tiro in sospensione di Parker. 59-33 Palleggio, arresto e tripla di Sottana! 56-33 2/2 dalla lunetta per Ndour. 54-33 Parker appoggia a canestro. Il divario tra le due squadre è ancora molto ampio, ma almeno ora c’è equilibrio in campo. Dikaioulakos chiama il time-out. 6’12” sul cronometro. 54-31 Risponde Laksa da tre! 54-28 Tripla di Mestdagh! 51-28 Appoggio a canestro di Cinili. 51-26 1/2 dalla lunetta per Verona. 50-26 Altri due punti per Laksa. 50-24 Ndour non sbaglia il tiro libero. 49-24 Ndour appoggia a canestro e subisce fallo. 47-24 Laksa realizza dalla media distanza. Dojkic viene sostituita con Pasa. Vedremo se poi la croata riuscirà a rientrare. Dojkic a terra. La numero 18 della Virtus ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62-38 Risponde subito Pasa! 62-35 Sottana da treeee! +27 per. 59-35 Tiro in sospensione di Parker. 59-33 Palleggio, arresto e tripla di Sottana! 56-33 2/2 dalla lunetta per Ndour. 54-33 Parker appoggia a canestro. Il divario tra le due squadre è ancora molto ampio, ma almeno ora c’è equilibrio in campo. Dikaioulakos chiama il time-out. 6’12” sul cronometro. 54-31 Risponde Laksa da tre! 54-28 Tripla di Mestdagh! 51-28 Appoggio a canestro di Cinili. 51-26 1/2 dalla lunetta per Verona. 50-26 Altri due punti per Laksa. 50-24 Ndour non sbaglia il tiro libero. 49-24 Ndour appoggia a canestro e subisce fallo. 47-24 Laksa realizza dalla media distanza. Dojkic viene sostituita con Pasa. Vedremo se poi la croata riuscirà a rientrare. Dojkic a terra. La numero 18 della...

zazoomblog : LIVE – Schio-Virtus Bologna 47-20 finale Supercoppa 2022 Serie A1 femminile basket: RISULTATO in DIRETTA - #Schio-… - zazoomblog : LIVE – Schio-Virtus Bologna 27-11 finale Supercoppa 2022 Serie A1 femminile basket: RISULTATO in DIRETTA - #Schio-… - zazoomblog : LIVE Schio-Virtus Bologna 47-20 basket femminile Supercoppa Italiana 2022 in DIRETTA: dominio netto delle venete ne… - zazoomblog : LIVE Schio-Virtus Bologna 23-11 basket femminile Supercoppa Italiana 2022 in DIRETTA: ottimo inizio delle venete -… - zazoomblog : LIVE – Schio-Virtus Bologna 16-7 finale Supercoppa 2022 Serie A1 femminile basket: RISULTATO in DIRETTA - #Schio-V… -