LIVE Juventus-Køge 1-0 calcio femminile, Champions League in DIRETTA: Girelli salva la porta bianconera (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64? Fuori Girelli e salvai, dentro Cantore e Gama nella Juventus. 62? Dribbling di Grosso che non riesce a dar forza al pallone. 60? Peyraud-Magnin ferma un cross dalla fascia destra. 58? salvai ferma Carusa sul fondo del campo. 56? Girelli evita la rete danese in mischia dopo un corner. 54? Si cominciano a scaldare le due panchine. 52? Lenzini per Girelli che non arriva sul pallone. 50? Girelli non riesce a controllare il pallone in area di rigore. 48? Cernoia con il sinistro sfiora la rete. 46? Inizia il secondo tempo! 21.20 Buona Juventus dopo i primi 45 minuti, Gunnarsdottir dominante in fase offensiva, Beerensteyn pericolosa ma imprecisa, servirà chiudere il risultato.

