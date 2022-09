Lazio, Cragnotti sullo stadio Flaminio: «Lotito potrebbe riuscirci» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le parole dell’ex presidente della Lazio Cragnotti sullo stadio Flaminio: «Noi ci lavorammo moltissimo con Rutelli, ma non ci riuscimmo» Sergio Cragnotti, ex presidente della Lazio, è intervenuto ai microfoni di New Sound Level. Le sue dichiarazioni sul progetto dello stadio Flaminio. stadio Flaminio – «Noi ci lavorammo moltissimo con Rutelli che era anche Laziale, ma non ci riuscimmo. Non so oggi se è cambiato qualcosa, dipende molto anche dalla partecipazione del CONI, perché sotto al Flaminio c’è tutta un’attività sportiva legata a loro. Noi avevamo anche il problema del disturbo, dal momento che sulla collina c’erano abitazioni residenziali e gli si dava fastidio. Credo che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le parole dell’ex presidente della: «Noi ci lavorammo moltissimo con Rutelli, ma non ci riuscimmo» Sergio, ex presidente della, è intervenuto ai microfoni di New Sound Level. Le sue dichiarazioni sul progetto dello– «Noi ci lavorammo moltissimo con Rutelli che era anche Laziale, ma non ci riuscimmo. Non so oggi se è cambiato qualcosa, dipende molto anche dalla partecipazione del CONI, perché sotto alc’è tutta un’attività sportiva legata a loro. Noi avevamo anche il problema del disturbo, dal momento che sulla collina c’erano abitazioni residenziali e gli si dava fastidio. Credo che ...

Noibiancocelest : Lazio, Cragnotti: “La Lazio non aveva indebitamento, ma gli istiituti di credito cambiarono le cose. Boksic l’acqui… - LALAZIOMIA : RT @laziopress: Sergio Cragnotti a 360°: passato, presente e futuro - laziopress : Sergio Cragnotti a 360°: passato, presente e futuro - Leonard53885852 : @addivinolaanton @TolliVincenzo Lo sai che qualche decennio fa è stata fatta una legge apposta per la Lazio per i s… - instantkalma : @AlessioBuzzanca @radiosei @JoeVasapollo Buzz potreste trovare qualche tecnico della materia per capire e sapere fi… -