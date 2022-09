L’attore Usa Vincent Gallo è l’unico a sostenere la Meloni: “Dio benedica l’Italia” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set — «È possibile che un partito stimato al 27% non abbia nemmeno un sostenitore nel mondo dello spettacolo?», si chiedeva esterrefatta la Meloni constatando l’abissale assenza di endorsement al suo partito tra gli esponenti del mondo dello spettacolo: si è dovuto scomodare Vincent Gallo dall’America perché finalmente un attore manifestasse sostegno alla vittoria del centrodestra italiano. Vincent Gallo è l’unico attore che si congratula con la Meloni «Dio benedica l’Italia», ha scritto l’indimenticato protagonista di Buffalo 66 in italiano e in maiuscolo sul proprio profilo Instagram, seguito dalle congratulazioni a Giorgia Meloni «per essere diventata il nuovo primo ministro italiano». ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set — «È possibile che un partito stimato al 27% non abbia nemmeno un sostenitore nel mondo dello spettacolo?», si chiedeva esterrefatta laconstatando l’abissale assenza di endorsement al suo partito tra gli esponenti del mondo dello spettacolo: si è dovuto scomodaredall’America perché finalmente un attore manifestasse sostegno alla vittoria del centrodestra italiano.attore che si congratula con la«Dio», ha scritto l’indimenticato protagonista di Buffalo 66 in italiano e in maiuscolo sul proprio profilo Instagram, seguito dalle congratulazioni a Giorgia«per essere diventata il nuovo primo ministro italiano». ...

paoloc972 : RT @Voxy16196957: @GiorgiaMeloni @ZelenskyyUa ????beh, il mondo non ha mai visto un idiota più grande di Zelenski. Immagina ancora di essere… - Voxy16196957 : @GiorgiaMeloni @ZelenskyyUa ????beh, il mondo non ha mai visto un idiota più grande di Zelenski. Immagina ancora di e… - gmascia : @GiovaQuez Pero' delle due l'una. O Zelensky e' un fantoccio USA che prende ordini, oppure e' un attore indipendent… - MilanoNaturalia : @HuffPostItalia Zelensky attore mentitore nwo finanziato-pilotato dagli USA per causare l'escalation terza guerra,f… - Dome689 : RT @Open_gol: L'indiscrezione deriva dalla richiesta di ulteriori finanziamenti da parte della procuratrice della Contea di Santa Fe: servi… -