Infortunio Miretti, le condizioni del centrocampista della Juve in vista del Bologna (Di mercoledì 28 settembre 2022) Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, potrebbe recuperare per la sfida contro il Bologna Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, potrebbe recuperare per la sfida contro il Bologna. Le sue condizioni sono in netto miglioramento dopo la botta subita con l’U21 italiana. Difficile vederlo in campo dal 1?, ma tra i convocati Allegri lo potrebbe portare. La sfida con il Maccabi di Champions è quella per il ritorno in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Fabiontus, potrebbe recuperare per la sfida contro ilFabiontus, potrebbe recuperare per la sfida contro il. Le suesono in netto miglioramento dopo la botta subita con l’U21 italiana. Difficile vederlo in campo dal 1?, ma tra i convocati Allegri lo potrebbe portare. La sfida con il Maccabi di Champions è quella per il ritorno in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

GiovaAlbanese : L'infortunio di #Miretti non dovrebbe essere preoccupante. Escluse fratture: la caviglia destra si è girata a segui… - DiMarzio : #Juventus, infortunio per #Miretti: le sue condizioni - GoalItalia : Infortunio per Miretti con l'Under 21: trauma alla caviglia destra per il centrocampista della Juve che lascia il r… - junews24com : Infortunio Miretti, nuovi segnali per il Bologna: qual è lo scenario - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: RECUPERI, Filtra ottimismo sulle condizioni -