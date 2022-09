Il presidente Massetti | «Una sfida che mette in gioco il futuro»

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 28 settembre 2022) CONFARTIGIANATO BRESCIA PRESENTE A FUTURA EXPO PER DARE VISIBILITÀ ALLA SOSTENIBILITÀ DELLE IMPRESE La sostenibilità è oggi la grande bussola delle imprese artigiane. Una strada che Confartigianato ha imboccato da tempo e sulla quale sta coinvolgendo le proprie imprese, nella convinzione che il processo faccia bene non solo all’ambiente, ma anche alla crescita. Un tema talmente cruciale da finire nel nuovo logo “Confartigianato Imprese Sostenibili”. Confartigianato, la più grande rete di rappresentanza degli interessi e di erogazione di servizi all’artigianato e alle piccole imprese fornisce ogni giorno alle Imprese associate gli strumenti economici, normativi e culturali per rendere questo possibile e, soprattutto, partecipando in prima persona alla prossima edizione di Futura Expo presso ProBixia, in calendario dal 2 al 4 ottobre. Lo farà attraverso un proprio HUB, facendo sistema ...