Il Mattino - Napoli, Politano proverà a rientrare con il Torino (Di mercoledì 28 settembre 2022) Secondo quanto riportato da Il Mattino, Matteo Politano, attaccante del Napoli, farà di tutto per tornare disponibile dopo l'infortunio per la gara contro il Torino, in programma sabato 1 ottobre: "Ci sono ancora tre giorni di allenamenti prima del Torino e l'esterno proverà a farcela per recuperare in tempo utile e far parte dei convocati. Si tratterebbe di un rientro molto importante per Spalletti tenendo presente il suo ottimo rendimento nelle ultime due sfide prima della sosta con Rangers e Milan, match in cui segnò due rigori importantissimi e fu tra i migliori in campo". Scrive il quotidiano

