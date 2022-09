Il governo approva la nota di aggiornamento al Def | crescita economica 2023 ridotta dal +2 | 4 al +0 | 6%

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Si è conclusa dopo meno di un’ora la riunione del Consiglio dei ministri che hato ladial Documento di economia e finanza (Nadef). Nel documento ladel prodotto interno lordo prevista per ilviene indicata allo 0,6%, in forte calo rispetto al + 2,4% stimato solo lo scorso aprile. Laattesa per l’anno prossimo è leggermente sopra al +0,4% stimato nell’ultima valutazione dell’Ocse. Questo valore si ripercuote anche sui rapporti di deficit e debito, restringendo i margini di manovra per il prossimo esecutivo. Il deficit viene ora indicato al 5,1% del Pil. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

134, recante delega alper l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari'. Tutti i decreti ...La Nadef contiene solo il quadro tendenziale e non quello programmatico, lasciando la programmazione delle spese alche verrà. Loading... Lavoro sportivo, Cdmla riforma Vezzali Il ...