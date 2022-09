Il Commissario Montalbano in replica su Rai1 con La Forma dell’Acqua: trama 28 settembre (Di mercoledì 28 settembre 2022) Continua Il Commissario Montalbano in replica, in onda stasera 28 settembre su Rai1. Prosegue la fiction in versione rimasterizzata, precisamente nel Formato 4K, la più alta risoluzione che restituisce colori realistici e nitidezza d’immagine. Le puntate rimasterizzate sono le prime quattro: “Il ladro di merendine”, “La voce del violino”, “La Forma dell’Acqua” e “Il cane di terracotta”. Ogni appuntamento sarà preceduto da un’introduzione di Andrea Camilleri, il “papà” di Montalbano, scomparso nel 2019. Ecco la sinossi della puntata La Forma dell’Acqua che vedremo stasera: Un esponente politico di spicco, l’ingegnere, Luparello viene trovato morto da due netturbini in una zona malfamata di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Continua Ilin, in onda stasera 28su. Prosegue la fiction in versione rimasterizzata, precisamente nelto 4K, la più alta risoluzione che restituisce colori realistici e nitidezza d’immagine. Le puntate rimasterizzate sono le prime quattro: “Il ladro di merendine”, “La voce del violino”, “La” e “Il cane di terracotta”. Ogni appuntamento sarà preceduto da un’introduzione di Andrea Camilleri, il “papà” di, scomparso nel 2019. Ecco la sinossi della puntata Lache vedremo stasera: Un esponente politico di spicco, l’ingegnere, Luparello viene trovato morto da due netturbini in una zona malfamata di ...

