I nuovi trend a Tutto Sposi Firenze: dal 30 settembre al 2 ottobre alla Fortezza da Basso (Di mercoledì 28 settembre 2022) Abiti minimal chic per la sposa, bomboniere green, gioielli con impressi le impronte digitali degli Sposi e un bagno chimico di lusso per cerimonie open air. Sono alcune novità che si potranno trovare a Tutto Sposi Firenze, la più importante fiera del settore dell'Italia centro-settentrionale, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre alla Fortezza da Basso, al padiglione Cavaniglia. La manifestazione si riconferma, per il 29esimo anno, come una vetrina privilegiata per le aziende del settore wedding oltre che un appuntamento da non perdere per le coppie di futuri Sposi, che potranno trovare atelier di abiti da matrimonio, agenzie di viaggio, fioristi, fotografi, bomboniere, catering e ricevimento, ristoranti, ...

