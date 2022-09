“Hot Take”: The Depp/Heard Trial”: la guerra legale in un film (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ stato rilasciato il trailer ufficiale del film originale “Hot Take”: The Depp/Heard Trial”, il film fiction che racconta i momenti più salienti della guerra legale tra Johnny Deep e Amber Heard. Chi sono gli interpreti di “Hot Take”: The Depp/Heard Trial”? Hot Take: The Depp/Heard Trial vede Mark Hapka e Megan Davis nei panni degli ex coniugi in guerra, con il primo con la coda di cavallo e gli occhiali da sole caratteristici della star di Pirati dei Caraibi e la seconda che imita gli abiti e gli atteggiamenti tanto discussi della protagonista di Aquaman. Il trailer A ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ stato rilasciato il trailer ufficiale deloriginale “Hot”: The”, ilfiction che racconta i momenti più salienti dellatra Johnny Deep e Amber. Chi sono gli interpreti di “Hot”: The”? Hot: Thevede Mark Hapka e Megan Davis nei panni degli ex coniugi in, con il primo con la coda di cavallo e gli occhiali da sole caratteristici della star di Pirati dei Caraibi e la seconda che imita gli abiti e gli atteggiamenti tanto discussi della protagonista di Aquaman. Il trailer A ...

