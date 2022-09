Guerra in Ucraina, sono quasi 60mila i soldati russi caduti al fronte (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sei mesi di Guerra in Ucraina cari sono costati anche alla russia che ha dato il via al conflitto. Lo stato maggiore dell’esercito dell’Ucraina ha riferito che la russia ha perso in totale 57.750 soldati dal 24 febbraio, oltre a 2.306 carri armati, 4.881 veicoli corazzati da combattimento, 3.730 veicoli, 1.378 sistemi di artiglieria, 331 sistemi di lancio multiplo di razzi, 175 sistemi di difesa aerea, 261 aeroplani, 224 elicotteri, 977 droni e 15 barche. Lo Stato maggiore dell’Esercito di Kiev ha riferito che la russia ha perso in totale 57.750 dall’inizio della Guerra in Ucraina Numeri in netto contrasto con le dichiarazioni arrivate nei giorni scorsi dal ministro russo della Difesa, Sergei Shoigu, dopo settimane di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sei mesi diincaricostati anche allaa che ha dato il via al conflitto. Lo stato maggiore dell’esercito dell’ha riferito che laa ha perso in totale 57.750dal 24 febbraio, oltre a 2.306 carri armati, 4.881 veicoli corazzati da combattimento, 3.730 veicoli, 1.378 sistemi di artiglieria, 331 sistemi di lancio multiplo di razzi, 175 sistemi di difesa aerea, 261 aeroplani, 224 elicotteri, 977 droni e 15 barche. Lo Stato maggiore dell’Esercito di Kiev ha riferito che laa ha perso in totale 57.750 dall’inizio dellainNumeri in netto contrasto con le dichiarazioni arrivate nei giorni scorsi dal ministro russo della Difesa, Sergei Shoigu, dopo settimane di ...

