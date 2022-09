Governo | la Meloni riceve Salvini | «Clima di grande collaborazione e unità d’intenti»

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Matteodopo Antonio Tajani. Nel centrodestra continuano gli incontri in vista della preparazione della squadra di. Oggi Giorgiaha incontrato a Montecitorio il leader della Lega. Nessuna dichiarazione da parte di quest’ultimo al termine dell’incontro, durato circa un’ora. In compenso è arrivata una nota stampa. «Presso gli uffici di FdI a Montecitorio – vi si legge – si sono incontrati questo pomeriggio il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgiae il segretario della Lega, Matteo. Il colloquio, primo dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, si è svolto in undidi intenti.e il leader leghista si sono visti alla ...

e Salvini hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all'ordine del giorno dele del parlamento, anche alla luce della complessa situazione che l'Italia sta ...... come nel caso di Giulio Tremonti, che ha mancato l'obiettivo all'uninominale, ma ha potuto contare sulla spinta del proporzionale e probabilmente sarà ministro del nuovo'. Nel caso di ... Meloni al lavoro sul governo: "Centrodestra unito, pronto a governare" - Gentiloni sul nuovo governo in Italia: “Pacta sunt servanda” - Gentiloni sul nuovo governo in Italia: “Pacta sunt servanda” Giorgia Meloni non vuole cadere nello stesso errore, gli apparati della Repubblica, i loro funzionari più influenti e più capaci devono essere coinvolti nel nuovo governo, ci si deve avvalere delle ...Al via i primi inequivocabili segnali di accordi volti alla formazione del nuovo governo. Nel primo pomeriggio ha infatti avuto luogo l’annunciato incontro fra la leader di Fdi (e del centrodestra) Gi ...