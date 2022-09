Golf, sei azzurri al via in Scozia nell’Alfred Dunhill Links Championship 2022 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Golf mondiale fa tappa in Scozia. Dal 29 settembre al 2 ottobre si disputerà su tre percorsi l’Alfred Dunhill Links Championship, torneo del DP World Tour. L’evento si giocherà con formula Pro-Am (con coppie formate da un professionista e un dilettante) e vedrà ai nastri di partenza anche personaggi famosi. Il grande protagonista per i colori azzurri non potrà che essere Guido Migliozzi, vincitore del recente Open de France, ma insieme a lui ci saranno anche Francesco Molinari, Filippo Celli, Renato Paratore, Francesco Laporta e Andrea Pavan. Al via anche alcuni dei migliori Golfisti a livello globale, come ad esempio Rory McIlroy, Matt Fitzpatrick e Billy Horschel. Tra le celebrità, invece, spicca Gianfranco Zola, che sarà nel team di Molinari. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilmondiale fa tappa in. Dal 29 settembre al 2 ottobre si disputerà su tre percorsi l’Alfred, torneo del DP World Tour. L’evento si giocherà con formula Pro-Am (con coppie formate da un professionista e un dilettante) e vedrà ai nastri di partenza anche personaggi famosi. Il grande protagonista per i colorinon potrà che essere Guido Migliozzi, vincitore del recente Open de France, ma insieme a lui ci saranno anche Francesco Molinari, Filippo Celli, Renato Paratore, Francesco Laporta e Andrea Pavan. Al via anche alcuni dei miglioriisti a livello globale, come ad esempio Rory McIlroy, Matt Fitzpatrick e Billy Horschel. Tra le celebrità, invece, spicca Gianfranco Zola, che sarà nel team di Molinari. SportFace.

