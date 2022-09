GF Vip | Marco Bellavia lo ha fatto davvero nella casa? Spunta un video piccante e i rumors invadono il web 

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Secondo alcuni spettatori molto attenti del GF Vip 7,sarebbe stato sorpreso dalle telecamere del reality in atteggiamenti “piccanti” e poco equivocabili. LEGGI ANCHE : — GF VIP, Giaele rivela quello che avrebbeGinevra a Elettra: “registrato, minacciato di venderlo” A sostenerlo ci sono due esperti di gossip molto popolari in rete, Deianira Marzano e Amedeo Venza. Immediatamente alcuni utenti si sono interrogati sull’episodio, parlandone su Twitter. “Dalle storie di Deianira ho saputo che c’è undiche si fa un “solitario”, “ma tutt’appost”?” ha twittato un utente, riferendosi all’esperta di gossip che pubblica spesso aggiornamenti su Instagram e che è arrivata ...

infoitcultura : George Ciupilan a Marco Bellavia: 'Io ti ho votato' - Grande Fratello VIP - infoitcultura : Il duro attacco di Marco contro Daniele: 'Ti sei messo d'accordo per nominarmi' - Grande Fratello VIP - infoitcultura : Gf Vip 7, volano stracci tra Daniele Dal Moro e Marco Bellavia - angeliquepoison : RT @angeliquepoison: #GFVip, #MarcoBellavia molto vicino a #PamelaPrati, sul web parte la ship, ecco cosa sta succedendo - - infoitcultura : Gf Vip 7, Marco e Pamela nascosti dalle telecamere alle 3 di notte -

... una vera e propria sera degli Oscar con invitati internazionali del gotha modaiolo e di... fra gli altri, Giorgio Armani , Miuccia Prada e Patrizio Bertelli , Raf Simons ,Bizzarri , Walter ......fidanzato di Gegia che le avrebbe fatto letteralmente perdere la testa La concorrente del GF7 ...in italiano (!) fino a quando l'utente non gli avrebbe mostrato una foto di Gegia che bacia...Secondo alcuni spettatori molto attenti del GF Vip 7, Marco Bellavia sarebbe stato sorpreso dalle telecamere del reality in atteggiamenti “piccanti” e poco equivocabili. A sostenerlo ci sono due esper ...Momento di grandissima paura al GF Vip: è stato necessario chiamare i soccorsi per un concorrente che, all'improvviso, ha avuto un forte malore preoccupando tutti i presenti.