“GF VIP” 7, Cristina Quaranta sviene nella casa: necessario l’intervento dei medici (Di mercoledì 28 settembre 2022) News Tv. “GF VIP” 7 Cristina Quaranta sviene. Attimi di panico nella casa del “Grande Fratello Vip“. La concorrente del famoso reality show all’improvviso si accascia al suolo. I suoi coinquilini capiscono subito che si tratta di qualcosa di serio e chiedono aiuto. La regia per un attimo inquadra quanto successo nella casa più spiata d’Italia, poi stacca l’inquadratura. Purtroppo è tardi: il video di Cristina Quaranta che sviene nella casa del “GF VIP” 7 viene registrato dai telespettatori e finisce sul web, divenendo virale in pochissimi minuti. Per la Quaranta necessario l’intervento dei medici. (Continua…) LEGGI ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 28 settembre 2022) News Tv. “GF VIP” 7. Attimi di panicodel “Grande Fratello Vip“. La concorrente del famoso reality show all’improvviso si accascia al suolo. I suoi coinquilini capiscono subito che si tratta di qualcosa di serio e chiedono aiuto. La regia per un attimo inquadra quanto successopiù spiata d’Italia, poi stacca l’inquadratura. Purtroppo è tardi: il video dichedel “GF VIP” 7 viene registrato dai telespettatori e finisce sul web, divenendo virale in pochissimi minuti. Per ladei. (Continua…) LEGGI ...

GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - fanpage : ?? Paura nella casa del #gfvip. Cristina Quaranta sviene in diretta, la regia stacca immediatamente l'inquadratura - DonnaGlamour : Gf Vip, Cristina Quaranta si sente male: arriva l’ambulanza a Cinecittà - Arturo35139493 : Grande Fratello Vip, Cristina Quaranta sviene in diretta: paura in Casa -