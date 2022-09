GF Vip 7, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno dormito insieme? Cos’è successo nella notte (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ginevra Lamborghini è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 dichiarando di avere già una frequentazione in atto, ma sin dall’inizio ha mostrato una simpatia nei confronti di Antonino Spinalbese. Quest’ultimo e la sorella di Elettra Lamborghini trascorrono molto tempo insieme affermando però di essere solo molto amici; ed è proprio in qualità di “amici” che i due stanotte hanno fatto il grande passo: hanno cominciato a dormire insieme nel letto matrimoniale di Ginevra! Spinalbese ha lanciato l’amore affermando di non voler più dormire nel letto a quattro piazze con Charlie Gnocchi e Luca Salatino, così si è messo vicino a Ginevra che poi, andata ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 28 settembre 2022)è entrataCasa del Grande Fratello Vip 6 dichiarando di avere già una frequentazione in atto, ma sin dall’inizio ha mostrato una simpatia nei confronti di. Quest’ultimo e la sorella di Elettratrascorrono molto tempoaffermando però di essere solo molto amici; ed è proprio in qualità di “amici” che i due stafatto il grande passo:cominciato a dormirenel letto matrimoniale diha lanciato l’amore affermando di non voler più dormire nel letto a quattro piazze con Charlie Gnocchi e Luca Salatino, così si è messo vicino ache poi, andata ...

