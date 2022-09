Fabio Caressa entra nel mondo dei giocattoli con Senza Giacca (Di mercoledì 28 settembre 2022) Senza Giacca è la nuova accattivante idea di Fabio Caressa. «Ronaldo CR7 è più forte di Messi», «Il fuorigioco nel calcio andrebbe abolito». Togliti la Giacca e affronta il dibattito: il primo giocatore sostiene una tesi, il secondo prova a confutarla e gli altri giudicano. Sei pronto con le argomentazioni più convincenti? E’ questo il leitmotiv di Senza Giacca, il boardgame firmato proprio da Caressa che stimola l’ars oratoria e la cultura sportiva. Il gioco, ideato dal volto noto di Sky e pubblicato da Ludic, brand di Headu, è in vendita da fine settembre nei più rilevanti negozi di giochi e giocattoli e nelle librerie, on line e off line, e verrà presentato ufficialmente al Lucca Comics & Games il 28 ottobre. La mission del ... Leggi su danielebartocciblog (Di mercoledì 28 settembre 2022)è la nuova accattivante idea di. «Ronaldo CR7 è più forte di Messi», «Il fuorigioco nel calcio andrebbe abolito». Togliti lae affronta il dibattito: il primo giocatore sostiene una tesi, il secondo prova a confutarla e gli altri giudicano. Sei pronto con le argomentazioni più convincenti? E’ questo il leitmotiv di, il boardgame firmato proprio dache stimola l’ars oratoria e la cultura sportiva. Il gioco, ideato dal volto noto di Sky e pubblicato da Ludic, brand di Headu, è in vendita da fine settembre nei più rilevanti negozi di giochi ee nelle librerie, on line e off line, e verrà presentato ufficialmente al Lucca Comics & Games il 28 ottobre. La mission del ...

