Elezioni: Feltri, 'per Scurati 'uomo di M' è insulto? Non è capace di leggere i titoli' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Scurati non è capace di leggere i titoli: 'M' vuol dire Mussolini, ciò di cui si è occupato anche ultimamente dal punto di vista editoriale. Se poi lui legge la 'M' come 'Merda' allora vuol dire che si sente così e sono fatti suoi, e non di Libero". Non la manda a dire Vittorio Feltri ribattendo, attraverso l'Adnkronos, alle parole dello scrittore Antonio Scurati che, in relazione all'articolo comparso oggi in prima pagina su 'Libero' che titolava 'L'uomo di M' riferito allo stesso scrittore, lo ha definito un "insulto volgare percepibile a chiunque" e un "attacco triviale alla persona". "Lui ha sparato una serie di sciocchezze dal nostro punto di vista -aggiunge Feltri- noi lo abbiamo segnalato, ma questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "non èdi: 'M' vuol dire Mussolini, ciò di cui si è occupato anche ultimamente dal punto di vista editoriale. Se poi lui legge la 'M' come 'Merda' allora vuol dire che si sente così e sono fatti suoi, e non di Libero". Non la manda a dire Vittorioribattendo, attraverso l'Adnkronos, alle parole dello scrittore Antonioche, in relazione all'articolo comparso oggi in prima pagina su 'Libero' che titolava 'L'di M' riferito allo stesso scrittore, lo ha definito un "volgare percepibile a chiunque" e un "attacco triviale alla persona". "Lui ha sparato una serie di sciocchezze dal nostro punto di vista -aggiunge- noi lo abbiamo segnalato, ma questo ...

toro51071 : Fuori dal coro, Vittorio Feltri su Matteo Salvini: 'Ha perso consensi ma non è giusto dargli tutte le colpe'… - fontanell8 : RT @Libero_official: #VittorioFeltri racconta l'epica notte in cui ha vinto le elezioni #GiorgiaMeloni: 'Esultanza come ai mondiali. Vi rac… - VercesiErnesto : RT @Libero_official: #VittorioFeltri racconta l'epica notte in cui ha vinto le elezioni #GiorgiaMeloni: 'Esultanza come ai mondiali. Vi rac… - Ado06408275 : RT @Libero_official: #VittorioFeltri racconta l'epica notte in cui ha vinto le elezioni #GiorgiaMeloni: 'Esultanza come ai mondiali. Vi rac… - 2rMarzia : RT @Libero_official: #VittorioFeltri racconta l'epica notte in cui ha vinto le elezioni #GiorgiaMeloni: 'Esultanza come ai mondiali. Vi rac… -