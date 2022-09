Dopo il tonfo alle urne | la Lega punta sul Congresso per riconfermarsi in Regione

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Bergamo. Due movimenti di rottura, con due intenzioni quantomeno in partenza simili, ma epiloghi differenti. E un terzo partito che definire redivivo è poco. I risultati elettorali dello scorso 25 settembre, oltre all’exploit della Giorgia nazionale, ci hanno regalato due sorprese. Forse. Da un lato ildella, lontanissima dal 34% tanto evocato nel pratone di Pontida, e la riconferma del Movimento 5 Stelle. E se l’Italia è praticamente stata consegnata a un partito schizzato in 9 anni da un misero 1,9% del 2013 al 26%, per il Carroccio, in particolare, è tempo di analisi. Salvini & company erano probabilmente quasi certi di non riuscire a replicare le imprese degli antichi splendori, ma di certo non si aspettavano una caduta libera e, leccandosi le ferite, si comincia a guardare al futuro, alin particolare, che ...

SoniaLaVera : RT @Michele_Arnese: 'Su Mps c'è la prima retromarcia di Meloni. Prima del voto FdI frenava sulla ricapitalizzazione. Ma dopo il tonfo in Bo… - Gastone_derolla : RT @Michele_Arnese: 'Su Mps c'è la prima retromarcia di Meloni. Prima del voto FdI frenava sulla ricapitalizzazione. Ma dopo il tonfo in Bo… - DisAllineato2 : RT @Covidioti: Chissà se dopo questo tonfo Salvini capirà che dar voce all'ala governista, ai Giorgetti, ai Zaia, Fedriga e gli utili idiot… - Alberto199000 : RT @pietrogranero: PRIMI PASSI DEL GOVERNO GIORGIA DRAGHI 'Su Mps c'è la prima retromarcia di Meloni. Prima del voto FdI frenava sulla ric… - pietrogranero : PRIMI PASSI DEL GOVERNO GIORGIA DRAGHI 'Su Mps c'è la prima retromarcia di Meloni. Prima del voto FdI frenava sull… -

... il titolo di Apple è in calo, registrando l'apertura più bassa in due mesi e mezzo,le ... A MilanoSt, male le banche. In rialzo Tenaris Tra i principali titoli milanesi, Stmicroelectronics ...La necessità di uscire dall'angoloilelettorale, ragionano in Fratelli d'Italia, può spingere il leader leghista ad alzare la posta. E l'esito del consiglio federale di via Bellerio lo ...VENEZIA - Ridotta a minoranza in Veneto dove è addirittura terza forza politica dopo il Pd, ora l'incubo della Lega è di consegnare Palazzo Balbi a Fratelli d'Italia. Un ...Prima sconfitta in campionato per la Nocerina contro il Lavello. I rossoneri cadono sotto la pioggia del San Francesco con il gol dell’ex Bruno ...