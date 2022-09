Da Ramazzotti alla Smutniak: continua la saga dei rosiconi anti-Meloni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non si fermano più. Sono come la cacarella longa, longa, filulilla, pisciurilla. Lo sapevamo, li aspettavamo al varco, e non ci hanno deluso. È l’armata degli utili idioti, ma più che altro inutili coglioni, che si sentono in dovere di frignare sui social e, così sbavando, portano solidi argomenti alla tesi: i compagnucci delle parrocchiette, avanspettacolo, karaoke, scrittura cretina, eccetera, sono non la CO2 del Politburo, magari fosse, ma l’ossido di carbonio. Quello che avvelena. Solo che noi a questo punto dobbiamo fermarci, pertanto concludiamo oggi la storia infinita portando a compimento non la trilogia degli anelli ma la trilogia dei budelli: intorcinati, scoppiati, divorati, della polvere di stelle e di stalle de sinistra. Apriamo l’ultimo circo con una signorina Kikazè, tal Giulia Torelli, “fashion influencer” sui 42 anni, a occhio e croce, che ha una sua ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non si fermano più. Sono come la cacarella longa, longa, filulilla, pisciurilla. Lo sapevamo, li aspettavamo al varco, e non ci hanno deluso. È l’armata degli utili idioti, ma più che altro inutili coglioni, che si sentono in dovere di frignare sui social e, così sbavando, portano solidi argomentitesi: i compagnucci delle parrocchiette, avanspettacolo, karaoke, scrittura cretina, eccetera, sono non la CO2 del Politburo, magari fosse, ma l’ossido di carbonio. Quello che avvelena. Solo che noi a questo punto dobbiamo fermarci, pertanto concludiamo oggi la storia infinita portando a compimento non la trilogia degli anelli ma la trilogia dei budelli: intorcinati, scoppiati, divorati, della polvere di stelle e di stalle de sinistra. Apriamo l’ultimo circo con una signorina Kikazè, tal Giulia Torelli, “fashion influencer” sui 42 anni, a occhio e croce, che ha una sua ...

