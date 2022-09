Cristina Quaranta sviene al GF Vip, portata in ospedale: panico nella Casa, le sue condizioni ora (Di mercoledì 28 settembre 2022) Momento di grandissima paura, ieri, nella Casa del Grande Fratello. Uno dei concorrenti è infatti stato male in diretta, svenendo e crollando sul pavimento. Gli altri concorrenti presenti in quel momento nella stanza si sono spaventati molto ed hanno immediatamente prestato soccorso, chiedendo a gran voce al Grande Fratello di intervenire. Cristina Quaranta sviene, concorrenti nel panico: cosa è accaduto Il video che mostra l’accaduto evidenzia come la paura sia subito serpeggiato nell’appartamento del Grande Fratello. Si vede infatti come Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi stessero serenamente chiacchierando, quando vengono distratte da una voce spaventata che chiede aiuto e grida. Quando l’inquadratura cambia si vede ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 settembre 2022) Momento di grandissima paura, ieri,del Grande Fratello. Uno dei concorrenti è infatti stato male in diretta, svenendo e crollando sul pavimento. Gli altri concorrenti presenti in quel momentostanza si sono spaventati molto ed hanno immediatamente prestato soccorso, chiedendo a gran voce al Grande Fratello di intervenire., concorrenti nel: cosa è accaduto Il video che mostra l’accaduto evidenzia come la paura sia subito serpeggiato nell’appartamento del Grande Fratello. Si vede infatti come AntoFiordelisi ed Elenoire Ferruzzi stessero serenamente chiacchierando, quando vengono distratte da una voce spaventata che chiede aiuto e grida. Quando l’inquadratura cambia si vede ...

