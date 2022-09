Contrordine | Bossi è stato eletto Il Viminale corregge l' errore

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Umbertotornerà in Parlamento. Candidato dalla Lega alla Camera a Varese, in una posizione non comodissima per l'elezione, il fondatore della Lega era rimasto inizialmente fuori dagli eletti per un sistema di calcoli e resti. Ma, a quanto pare, ilaveva fatto male i conti: adesso su Eligendo, il portale del ministero dell'Interno dedicato ai risultati delle elezioni, il Senatùr - che pure si era detto contento della mancata elezione - risulta tra gli eletti. Poco prima, con una nota, eraRoberto Calderoli, grande conoscitore di regolamenti e meccanismirali, a evidenziare la scorretta interpretazione della leggerale. "Il ministero dell'Interno ha preso un granchio clamoroso", si legge nella comunicazione tecnica del senatore leghista, in cui spiega il ...