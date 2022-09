Concorso Università Milano, 19 posti area biblioteche (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2022 è stato pubblicato l’estratto del Concorso Università Milano, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 19 posti di categoria C, area biblioteche, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, presso la Direzione Servizio Bibliotecario d’Ateneo. Per partecipare alla selezione pubblica è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado. Concorso bibliotecario 2022, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Vediamo tutti i requisiti utili per avere accesso alla procedura concorsuale, come candidarsi e le prove d’esame previste dal bando. Concorso Università Milano, requisiti Per partecipare alla procedura concorsuale ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2022 è stato pubblicato l’estratto del, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 19di categoria C,, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, presso la Direzione Servizio Bibliotecario d’Ateneo. Per partecipare alla selezione pubblica è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado.bibliotecario 2022, tutti i bandi pubblicati e come prepararsi Vediamo tutti i requisiti utili per avere accesso alla procedura concorsuale, come candidarsi e le prove d’esame previste dal bando., requisiti Per partecipare alla procedura concorsuale ...

