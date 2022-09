Concorso Agenzia delle Dogane, 980 posti: come presentare la domanda (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha indetto un Concorso per il 2022 con il quale è prevista l’assunzione di 980 unità con contratto a tempo indeterminato. Ma mancano pochi giorni alla scadenza, il termine ultimo per partecipare è fissato al 29 settembre. Verrà svolta una prova preselettiva e date e sedi verranno pubblicate il 12 ottobre prossimo ed è rivolto a candidati diplomati o laureati con almeno una laurea triennale. Il Concorso prevede l’impiego di 640 unità di persone di seconda area, fascia retributiva F3 ed è rivolto a diplomati e 340 unità di personale di terza età, con fascia retributiva F1, per i laureati. Per ciascuna fascia verranno attribuite competenze specifiche. Le 640 unità sono così suddivise: 256 assistenti amministrativi, 4 assistenti amministrativi con patente nautica senza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’e Monopoli ha indetto unper il 2022 con il quale è prevista l’assunzione di 980 unità con contratto a tempo indeterminato. Ma mancano pochi giorni alla scadenza, il termine ultimo per partecipare è fissato al 29 settembre. Verrà svolta una prova preselettiva e date e sedi verranno pubblicate il 12 ottobre prossimo ed è rivolto a candidati diplomati o laureati con almeno una laurea triennale. Ilprevede l’impiego di 640 unità di persone di seconda area, fascia retributiva F3 ed è rivolto a diplomati e 340 unità di personale di terza età, con fascia retributiva F1, per i laureati. Per ciascuna fascia verranno attribuite competenze specifiche. Le 640 unità sono così suddivise: 256 assistenti amministrativi, 4 assistenti amministrativi con patente nautica senza ...

CorriereCitta : Concorso Agenzia delle Dogane, 980 posti: come presentare la domanda - taologia : RT @zazoomblog: Concorso Agenzia delle Entrate si cercano oltre 5.000 persone: i profili richiesti i requisiti e come inviare domanda - #Co… - zazoomblog : Concorso Agenzia delle Entrate si cercano oltre 5.000 persone: i profili richiesti i requisiti e come inviare doman… - CorriereCitta : Concorso Agenzia delle Entrate, si cercano oltre 5.000 persone: i profili richiesti, i requisiti e come inviare dom… - EdizioniSimone : ?? Concorso Agenzia Dogane – 150 Funzionari Amministrativi – 260 Assistenti Amministrativi – 120 Ragionieri – Manual… -