Bruno Bolchi non era solo la prima figurina (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella memoria collettiva si è scollata la prima figurina dei nostri dolci ricordi. Si è staccata dall’album a 82 anni, portando con sé una vita di palloni calciati e rincorsi con quella gioventù eterna di chi il calcio l’ha giocato e poi insegnato come lui: Bruno Bolchi. Maciste Bolchi. Il soprannome glielo aveva dato Gianni Brera, per la mole di tutto rispetto e la forza bruta. Bolchi è stato la prima figurina della storia della Panini. Una sua foto in bianco e nero con la maglia dell’Inter venne colorata e stampata: l’inizio di tutto consegnava ai bambini del 1961 il volto contadino di un uomo che davanti al flash del fotografo si ritraeva per pudore, posava accigliato senza regalare la consolazione di un sorriso. Erano tempi così, le facce dei ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella memoria collettiva si è scollata ladei nostri dolci ricordi. Si è staccata dall’album a 82 anni, portando con sé una vita di palloni calciati e rincorsi con quella gioventù eterna di chi il calcio l’ha giocato e poi insegnato come lui:. Maciste. Il soprannome glielo aveva dato Gianni Brera, per la mole di tutto rispetto e la forza bruta.è stato ladella storia della Panini. Una sua foto in bianco e nero con la maglia dell’Inter venne colorata e stampata: l’inizio di tutto consegnava ai bambini del 1961 il volto contadino di un uomo che davanti al flash del fotografo si ritraeva per pudore, posava accigliato senza regalare la consolazione di un sorriso. Erano tempi così, le facce dei ...

