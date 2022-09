Boschi-Speranza: lite in diretta sulla legge elettorale: “Una porcheria” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Boschi ha discusso in diretta con Speranza. Durante l’ultima puntata di diMartedì la deputata di Italia Viva ha attaccato Roberto Speranza, incolpando lui e il Partito Democratico della vittoria di Giorgia Meloni e del centrodestra alle ultime elezioni. Il ministro della Salute ha risposto colpo su colpo le accuse, non risparmiando frecciate ironiche. Boschi incalza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Letta critica Meloni per il video di Piacenza: “Quanto accaduto è gravissimo” Elezioni 2022, dal 17 ottobre le consultazioni per il governo: Mattarella punta ad un percorso rapido Italia Viva elogia la giornata contro l’omofobia Meloni difende Berlusconi dopo le parole su Mattarella: “Polemica sul nulla” ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 28 settembre 2022)ha discusso incon. Durante l’ultima puntata di diMartedì la deputata di Italia Viva ha attaccato Roberto, incolpando lui e il Partito Democratico della vittoria di Giorgia Meloni e del centrodestra alle ultime elezioni. Il ministro della Salute ha risposto colpo su colpo le accuse, non risparmiando frecciate ironiche.incalza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Letta critica Meloni per il video di Piacenza: “Quanto accaduto è gravissimo” Elezioni 2022, dal 17 ottobre le consultazioni per il governo: Mattarella punta ad un percorso rapido Italia Viva elogia la giornata contro l’omofobia Meloni difende Berlusconi dopo le parole su Mattarella: “Polemica sul nulla” ...

