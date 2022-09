Assegno Unico: clamoroso doppio aumento nel 2023, per uno dei due aumenti devi fare richiesta (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Assegno Unico universale è una misura molto importante a sostegno delle famiglie con i figli a carico. Questa misura ha debuttato proprio nel 2022 e ha preso il posto di altri bonus e di altri sussidi che c’erano prima. ALESSANDRO DI MARCO/ANSAQuesto Assegno Unico è andato tra l’altro a sostituire il bonus bebè premio alla nascita da €800 ma anche i vecchi assegni familiari. Vediamo come su questo prezioso strumento arrivi addirittura un doppio aumento nel 2023. doppio aumento Un doppio aumento dell’Assegno Unico universale significa sicuramente una mano molto forte per le famiglie con i figli a carico. PixabayQuindi è importante capire come ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’universale è una misura molto importante a sostegno delle famiglie con i figli a carico. Questa misura ha debuttato proprio nel 2022 e ha preso il posto di altri bonus e di altri sussidi che c’erano prima. ALESSANDRO DI MARCO/ANSAQuestoè andato tra l’altro a sostituire il bonus bebè premio alla nascita da €800 ma anche i vecchi assegni familiari. Vediamo come su questo prezioso strumento arrivi addirittura unnelUndell’universale significa sicuramente una mano molto forte per le famiglie con i figli a carico. PixabayQuindi è importante capire come ...

elenabonetti : In Sardegna quasi 200mila figli ricevono 159 euro dall’assegno unico e il Pnrr porta quasi 109 milioni per la costr… - CGILModena : RT @FilcamsER: Assegno Unico e Universale per i Figli a carico: a chi spetta? Puoi chiederlo: ?? per ogni figlio minore a carico e dal 7°… - ottovanz : RT @RomaSette: Il sociale secondo Fratelli d’Italia: aumentare l’assegno unico, eliminare il #redditodicittadinanza. Pochi i riferimenti a… - FilcamsER : Assegno Unico e Universale per i Figli a carico: a chi spetta? Puoi chiederlo: ?? per ogni figlio minore a carico… - DottrinaLavoro : INPS: Assegno unico – aumentano gli importi per i figli disabili maggiorenni -