Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni: «Non sono di sinistra, era una battuta» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Andrea Giambruno, giornalista e conduttore di Studio Aperto dal 2020, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera parla di come sarà il ruolo di “First Gentleman” di Giorgia Meloni che in molti – anche sui social – gli stanno attribuendo. Giambruno propone: «L’equivalente maschile di First Lady non c’è. Aspettiamo un neologismo dello Zingarelli?». Rispondendo alle domande di Candida Morvillo, Andrea Giambruno parla degli equilibri della loro famiglia – la coppia ha una figlia di 6 anni, Ginevra – e fa sapere che non vivranno a Palazzo Chigi proprio per il bene della bambina: «Le sembra che facciamo crescere una bimba di sei anni in un palazzo tipo Versailles? Anche un po’ meno, grazie. Una casa ce l’abbiamo». Soprattutto, Giambruno smentisce le ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022), giornalista e conduttore di Studio Aperto dal 2020, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera parla di come sarà il ruolo di “First Gentleman” diche in molti – anche sui social – gli stanno attribuendo.propone: «L’equivalente maschile di First Lady non c’è. Aspettiamo un neologismo dello Zingarelli?». Rispondendo alle domande di Candida Morvillo,parla degli equilibri della loro famiglia – la coppia ha una figlia di 6 anni, Ginevra – e fa sapere che non vivranno a Palazzo Chigi proprio per il bene della bambina: «Le sembra che facciamo crescere una bimba di sei anni in un palazzo tipo Versailles? Anche un po’ meno, grazie. Una casa ce l’abbiamo». Soprattutto,smentisce le ...

VanityFairIt : Parla il compagno di Giorgia Meloni - Nat_Casatelli : RT @lucatelese: Oggi a l’attimo Fuggente: com’è profondo il mare, bucato dalle bombe, com’è interessante il racconto del “signor Meloni”, A… - javiersaenzdelc : RT @cultrun: Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni: «Io di sinistra? Era solo una battuta» - CapitanHarlok6 : RT @martinapennisi: Per il signor Andrea Giambruno in Meloni una famiglia con due mamme è “un concetto” che non si può far passare “forzata… - SMaurizi : RT @martinapennisi: Per il signor Andrea Giambruno in Meloni una famiglia con due mamme è “un concetto” che non si può far passare “forzata… -