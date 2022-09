Al Khelaifi insiste | «la Uefa aprirà un’inchiesta sulle manovre finanziarie del Barcellona»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Prosegue la battaglia di Nasser Al-nei confronti del. Il presidente del Psg – oltre che dell’Eca – continua a sostenere che lasta per apriresui movimenti finanziari delche in estate ha venduto i propri diritti tv con accordi multimilionari. A riferirlo è anche il Daily Mail. Che ricorda come ilsia stato impossibilitato – per i vincoli della Liga – fino agli ultimi giorni di mercato a tesserare Lewandowski, Raphinha e Jules Kounde. Poi la vendita dei futuri proventi dei diritti televisivi ha cambiato le carte in tavola. Il 25% del reddito futuro diritti televisivi del Barca sono stati venduti a Sixth Street per 517 milioni di euro, mentre Orpheus Media ha acquistato il 24,5 per cento della società di produzione media del ...