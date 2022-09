A Monreale torna la luce lungo la strada per San Martino, via ai lavori (Di mercoledì 28 settembre 2022) Monreale – Al via i lavori nell’impianto d’illuminazione di via Regione siciliana. Sarà realizzato il tratto che da Monreale conduce a San Martino delle Scale. I lavori per la realizzazione dell’impianto d’illuminazione della via Regione Siciliana saranno realizzati fino a Piazza Reale a San Martino delle Scale, grazie a un progetto redatto dagli uffici tecnici (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 28 settembre 2022)– Al via inell’impianto d’illuminazione di via Regione siciliana. Sarà realizzato il tratto che daconduce a Sandelle Scale. Iper la realizzazione dell’impianto d’illuminazione della via Regione Siciliana saranno realizzati fino a Piazza Reale a Sandelle Scale, grazie a un progetto redatto dagli uffici tecnici (live.it)

