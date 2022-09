A Ladispoli il 2 ottobre giornata di prevenzione dei disturbi uditivi

100cellae : Ladispoli. Il 2 ottobre giornata di prevenzione dei disturbi uditivi - Terzobinarioit : Disturbi uditivi, il 2 ottobre Giornata di Prevenzione a Ladispoli - lacittanews : “I disturbi uditivi costituiscono un serio problema medico e sociale e la prevenzione è l’unico strumento che abbia… - ProlifeCerLad : SCUOLA DI TEOLOGIA “Cardinale Eugenio Tisserant” Un’opportunità per migliorare la propria formazione religiosa e… -

Canale Dieci

, contributi libri e sussidi didattici digitali: entro il 7la domanda - 'Si ricorda che entro il 7è possibile presentare la domanda per accedere al contributo alle famiglie ...Con queste parole l'assessore alla sanità Dora Lazzarotto ha annunciato che domenica 2in occasione della Festa dei Nonni asi svolgerà auna giornata di prevenzione per i ... Ladispoli, domenica 2 ottobre al via la giornata per la prevenzione dei disturbi uditivi LADISPOLI - “I disturbi uditivi costituiscono un serio problema medico e sociale e la prevenzione è l’unico strumento che abbiamo a disposizione”. Con q ...“I disturbi uditivi costituiscono un serio problema medico e sociale e la prevenzione è l’unico strumento che abbiamo a disposizione”. Con queste parole l’assessore alla sanità Dora Lazzarotto ha annu ...