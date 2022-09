WWE: Pronto il cambio di gimmick per Nikki A.S.H.? I primi indizi sono arrivati a Raw (Di martedì 27 settembre 2022) Lo scorso anno Nikki A.S.H. ha vissuto quello che presumibilmente è stato il momento più alto della sua carriera fin’ora: l’atleta scozzese infatti nel giro di due giorni vinse il Money In The Bank Ladder Match e poi il Raw Women’s Championhsip, regnando per un mese per poi perdere il titolo a SummerSlam per mano di Charlotte Flair. La wrestler ha poi vinto i Tag Team Championships con Rhea Ripley e successivamente ha effettuato un turn heel proprio ai danni di quest’ultima: da quel momento la sua carriera ha vissuto un momento di stand-by, ma le cose ora potrebbero cambiare. Ritorno al passato o nuovo personaggio? Dopo la sua sconfitta contro Candice LeRae, Nikki è rimasta seduta all’angolo, iniziando a piangere e togliendosi la sua maschera. Il team di commento ha parlato di un possibile “collasso emotivo” da parte della wrestler e ciò ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 27 settembre 2022) Lo scorso annoA.S.H. ha vissuto quello che presumibilmente è stato il momento più alto della sua carriera fin’ora: l’atleta scozzese infatti nel giro di due giorni vinse il Money In The Bank Ladder Match e poi il Raw Women’s Championhsip, regnando per un mese per poi perdere il titolo a SummerSlam per mano di Charlotte Flair. La wrestler ha poi vinto i Tag Team Championships con Rhea Ripley e successivamente ha effettuato un turn heel proprio ai danni di quest’ultima: da quel momento la sua carriera ha vissuto un momento di stand-by, ma le cose ora potrebbero cambiare. Ritorno al passato o nuovo personaggio? Dopo la sua sconfitta contro Candice LeRae,è rimasta seduta all’angolo, iniziando a piangere e togliendosi la sua maschera. Il team di commento ha parlato di un possibile “collasso emotivo” da parte della wrestler e ciò ...

