Volano gli stracci nel Pd: le manovre per l'alleanza con il M5S e il siluro ai radical chic (Di martedì 27 settembre 2022) La sconfitta del Pd alle elezioni politiche è stata netta e tra coloro incaricati di capirne i motivi e risolvere i problemi c'è Goffredo Bettini, dirigente nazionale del partito, che intervistato da Il Fatto Quotidiano prova a capire i motivi del flop: «Non c'è una sola ragione della nostra sconfitta. Dopo quasi vent'anni, il Pd ha bisogno di un ‘tagliando' generale. Deve rilanciare la sua identità e una critica moderna della società contemporanea e del modello di sviluppo che ci domina. Va superato il timore di ‘toccare' il popolo, di attraversarlo. Abbiamo subito troppo i miti del liberismo e il fascino dei tecnici, dei tecnocrati, dei governisti a tutti i costi. Sono tendenze maturate nel corso di trent'anni. Vanno raddrizzate». «Per questo - sottolinea ancora Bettini - è sbagliato gettarci in un improvvisato, superficiale e ipocrita gioco sui nomi e gli organigrammi. ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) La sconfitta del Pd alle elezioni politiche è stata netta e tra coloro incaricati di capirne i motivi e risolvere i problemi c'è Goffredo Bettini, dirigente nazionale del partito, che intervistato da Il Fatto Quotidiano prova a capire i motivi del flop: «Non c'è una sola ragione della nostra sconfitta. Dopo quasi vent'anni, il Pd ha bisogno di un ‘tagliando' generale. Deve rilanciare la sua identità e una critica moderna della società contemporanea e del modello di sviluppo che ci domina. Va superato il timore di ‘toccare' il popolo, di attraversarlo. Abbiamo subito troppo i miti del liberismo e il fascino dei tecnici, dei tecnocrati, dei governisti a tutti i costi. Sono tendenze maturate nel corso di trent'anni. Vanno raddrizzate». «Per questo - sottolinea ancora Bettini - è sbagliato gettarci in un improvvisato, superficiale e ipocrita gioco sui nomi e gli organigrammi. ...

pomtrack : @AlessandroPipi4 gli asini volano - RobertoGrassi : Volano gli stracci contro il politico più scarso di sempre #Lega - eziofalini : @Artemisthea84 @Valerio864dd @canislupus80 La dimostrazione che gli asini non volano ma purtroppo parlano e scrivono ?????????? - cheesegender : @MKuntz_67 @corrini E gli asini volano - Valenti07388668 : @Gaetano39432103 Ma no, in questi ultimi anni ci sono stati governi tecnici, solo per questo la sinistra è andata a… -