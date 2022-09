Ultime Notizie – Corruzione | casa svenduta all’asta dopo fallimento | la denuncia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 27 settembre 2022)in atti giudiziari, falso in atto pubblico, turbativa d’asta. Sono i reati che ricorrono scorrendo i casi di cronaca legati al mercato delle aste giudiziarie. A compromettere il regolare svolgimento delle operazioni sono spesso le mazzette che vengono pretese per orientare il risultato dell’asta, sia a vantaggio di compratori collusi con le organizzazioni criminali sia a favore del debitore, che rientra in possesso del bene finitoper cifre irrisorie, a cui si aggiunge una tangente,una serie di verbali falsi che attestano come il bene sia rimasto invenduto. Tecniche sempre più sofisticate che in alcuni territori diventano un ostacolo insormontabile per chi vuole partecipare a un’asta giudiziaria potendo contare su condizioni di legalità e trasparenza. E che, in altri casi, come quello ...