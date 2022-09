Ufficiale, DAZN acquista Eleven Sports (Di martedì 27 settembre 2022) DAZN Group ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione delle attività media a livello globale di Eleven Group. L’operazione espande le capacità di DAZN all’interno del settore del live streaming di contenuti sportivi, consolidandone la posizione di leader globale in questo mercato in rapida evoluzione, e permettendo di raggiungere un numero sempre L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 settembre 2022)Group ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione delle attività media a livello globale diGroup. L’operazione espande le capacità diall’interno del settore del live streaming di contenuti sportivi, consolidandone la posizione di leader globale in questo mercato in rapida evoluzione, e permettendo di raggiungere un numero sempre L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

ACMonza : FORMAZIONE UFFICIALE ???? Ecco l'11 iniziale scelto da Mister Palladino per #MonzaJuventus ?? Segui il match su DA… - CalcioFinanza : Ufficiale, #DAZN acquista Eleven Sports: tutti i dettagli dell'accordo - _Matias_425 : RT @bball_evo: ?? UFFICIALE ?? DAZN Group ha raggiunto un accordo per l’acquisizione delle attività media a livello globale di Eleven Group… - lehanejc : RT @bball_evo: ?? UFFICIALE ?? DAZN Group ha raggiunto un accordo per l’acquisizione delle attività media a livello globale di Eleven Group… - bball_evo : ?? UFFICIALE ?? DAZN Group ha raggiunto un accordo per l’acquisizione delle attività media a livello globale di Ele… -

DAZN guarda avanti con l'acquisizione di ELEVEN Con l'obiettivo di aumentare la scalabilità del proprio business, guardando al futuro in un'ottica di espansione, DAZN ha annunciato in via ufficiale l'acquisizione del gruppo ELEVEN . Non è stata resa nota l'entità dell'investimento economico necessario per giungere alla stretta di mano. Nel comunicato stampa ... Calcio in tv oggi: programma del 27 settembre 2022 - Calciomagazine la sfida sarà visibile anche in streaming sull'app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale UFFICIALE: De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton DAZN DAZN guarda avanti con l'acquisizione di ELEVEN ELEVEN Group è l'acquisizione attraverso la quale DAZN punta ad accelerare la crescita e la portata del proprio business, a livello mondiale. Dove vedere Inter-Roma in tv e streaming L'Inter affronta la Roma nell'ottava giornata di Serie A: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming. Con l'obiettivo di aumentare la scalabilità del proprio business, guardando al futuro in un'ottica di espansione,ha annunciato in vial'acquisizione del gruppo ELEVEN . Non è stata resa nota l'entità dell'investimento economico necessario per giungere alla stretta di mano. Nel comunicato stampa ...la sfida sarà visibile anche in streaming sull'app di, accessibile da cellulare e tablet o sul sitoELEVEN Group è l'acquisizione attraverso la quale DAZN punta ad accelerare la crescita e la portata del proprio business, a livello mondiale.L'Inter affronta la Roma nell'ottava giornata di Serie A: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.