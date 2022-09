Ucraina, Kuleba: "I referendum sull'annessione alla Russia non cambiano nulla" (Di martedì 27 settembre 2022) L'esito del voto per l'annessione a Mosca nei referendum organizzati dai filorussi in quattro regioni ucraine - Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia - "non cambiera' nulla" nella condotta militare ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) L'esito del voto per l'a Mosca neiorganizzati dai filorussi in quattro regioni ucraine - Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia - "non cambiera'" nella condotta militare ...

FranceenItalie : RT @FranceenItalie: @MinColonna 'Ho ribadito a Dmytro Kuleba il pieno sostegno della Francia all'#Ucraina, sostegno economico, umanitario,… - FranceenItalie : @MinColonna 'Ho ribadito a Dmytro Kuleba il pieno sostegno della Francia all'#Ucraina, sostegno economico, umanitar… - DanielaColi2 : RT @DanielaColi2: Come dice Noah Barkin è inquietante che Kuleba dichiari sostegno a sovranità e integrità della Cina e Wang non contracca… - StefaniaFalone : RT @DanielaColi2: Come dice Noah Barkin è inquietante che Kuleba dichiari sostegno a sovranità e integrità della Cina e Wang non contracca… - MercPat : RT @DanielaColi2: Come dice Noah Barkin è inquietante che Kuleba dichiari sostegno a sovranità e integrità della Cina e Wang non contracca… -