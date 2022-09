(Di martedì 27 settembre 2022) Mosca, 27 set. (Adnkronos/Dpa) - Decine di migliaia dihanno lasciato il Paese da quando è stata annunciata quasi una settimana fa laparziale dell'esercito russo. Secondo l'agenzia Interfax, che cita il dipartimento per l'immigrazione del ministero dell'Interno kazako, dal 21 settembre circa 98.000 cittadinisono entrati ine più di 8.000 hanno ricevuto un numero di identificazione personale, che è un prerequisito per la registrazione e l'apertura di conti bancari nell'ex repubblica sovietica. Dall'inizio di aprile, più di 93.000 cittadinihanno ricevuto numeri di identificazione e più di 4.000 hanno ricevuto permessi di soggiorno per il

... la coalizione di Centrodestra si colloca saldamente sul fronte del sostegno all'e dell'... Nei programmi elettorali si proponeva la flat tax fino aeuro, per le Partite IVA e solo sulla ...... mais e cereali anche a causa dell'attuale crisiha prodotto un aumento dei costi per le ... Il risultato è un crollo del valore aggiunto che in alcuni settori sfiora ieuro ad azienda e ... Ucraina: 100mila russi fuggiti in Kazakistan dopo annuncio mobilitazione (Adnkronos) – La Russia rimane pronta a negoziati con l’Ucraina, ma con la situazione che cambia, cambiano anche le condizioni per tali trattative, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in u ...Mosca, 27 set. (Adnkronos/Dpa) – Decine di migliaia di russi hanno lasciato il Paese da quando è stata annunciata quasi una settimana fa la mobilitazione parziale dell’esercito russo. Secondo l’agenzi ...