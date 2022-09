Tutti gli uomini della presidente | la shortlist di Giorgia Meloni è quasi pronta

(Di martedì 27 settembre 2022) Fra i papabili più sicuri Crosetto a Urso passando per Marcello Pera. Per ora solo una donna: Daniela Santanché

CottarelliCPI : Si perdono le elezioni, ma non si perdono gli ideali: il sogno di un'Europa più unita e di un'Italia dove tutti han… - mara_carfagna : Grazie a tutti gli elettori, specialmente quelli pugliesi e campani che hanno premiato la mia scelta e il mio impeg… - borghi_claudio : Vinti tutti i collegi con candidati Lega agli uninominali Toscana Evviva Manfredi Potenti Senatore Evviva gli Onore… - capand69 : RT @borghi_claudio: Ci sarà modo di includere tutti. Bravissimi anche gli altri candidati che hanno aiutato in modo decisivo: Mario Agnelli… - Frances20665381 : RT @lasperanza54: @AnnaP1953 @liliaragnar Voglio vedere se il PdR respingerà delle proposte di ministri. Dopo aver nominato Di Maio spero a… -

Trainvestor finanziari e istituzionali figurano, oltre a Intesa Sanpaolo, Banco BPM e altri ... "È fantastico che la missione di Bending Spoons sia così apprezzata da Ryan, Kerry ei nostri ...Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Orai contenuti del sito 3,99/settimana prezzo bloccato Attiva Orai contenuti del sito, il quotidiano e...(ANSA) - MILANO, 27 SET - "Non credo proprio": con tre parole il presidente della Lombardia Attilio Fontana risponde ai giornalisti che gli chiedono se la leadership ... "Ci troviamo, ragioniamo tutti ...“Quando sono arrivato a New York ho fatto mille lavori. Ho lavorato come chef in diversi ristoranti, ho fatto l’imbianchino. Vendevo il sangue a 5$, compravo un biglietto per il cinema e ci restavo de ...