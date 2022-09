Totti, il primo compleanno senza Ilary: festeggiamenti privati con i figli (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA - Un compleanno senza grandi festeggiamenti per Francesco Totti , che oggi festeggia 46 anni. L'ex capitano giallorosso è al centro delle notizie di gossip per la sua separazione turbolenta con ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA - Ungrandiper Francesco, che oggi festeggia 46 anni. L'ex capitano giallorosso è al centro delle notizie di gossip per la sua separazione turbolenta con ...

sportli26181512 : Totti, il primo compleanno senza Ilary: festeggiamenti privati con i figli: L'ex capitano della Roma compie 46 anni… - VoceGiallorossa : ??? Accadde oggi - Pareggio tra Roma e Juventus. Totti: «Nedved era un piagnone. Dissi 'vigliacco' a Spalletti». Fig… - VoceGiallorossa : ?? Batistuta: 'La Roma non dovrebbe fare a meno di Totti, come Zanetti all'Inter o Maldini al Milan' #ASRoma - lorelorezeze10 : RT @eddajesu: Il mio primo pianto per Totti - HungryMarcio : @GianlucaFiori70 @AsrCocozza @Totti Io non devo raccogliere nessun consenso in questo caso, non darò mai ragione a… -