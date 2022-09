The Witcher: Blood Origin, il creatore della serie ha cambiato totalmente le carte in tavola (Di martedì 27 settembre 2022) Mentre attendiamo l'uscita di The Witcher: Blood Origin, il suo showrunner ha ufficializzato un cambiamento del tutto inaspettato. Nel corso del TUDUUM, per somma gioia dei fan, Netflix ha ufficializzato l'uscita di The Witcher: Blood Origin. La nuova avventura prequel legata al mondo dello strigo si prepara ad uscire sui piccoli schermi di tutto il mondo per il 25 dicembre, con Minnie Driver come nuovo volto del cast. Nel corso di una recente intervista il creatore dello show, Declan de Barra, ha però rivelato che il numero totale degli episodi a venire è stato ridotto da 6 a 4. Seppur The Witcher: Blood Origin venne annunciato come un progetto in sei episodi, alcuni cambiamenti in fase di produzione … Leggi su movieplayer (Di martedì 27 settembre 2022) Mentre attendiamo l'uscita di The, il suo showrunner ha ufficializzato un cambiamento del tutto inaspettato. Nel corso del TUDUUM, per somma gioia dei fan, Netflix ha ufficializzato l'uscita di The. La nuova avventura prequel legata al mondo dello strigo si prepara ad uscire sui piccoli schermi di tutto il mondo per il 25 dicembre, con Minnie Driver come nuovo volto del cast. Nel corso di una recente intervista ildello show, Declan de Barra, ha però rivelato che il numero totale degli episodi a venire è stato ridotto da 6 a 4. Seppur Thevenne annunciato come un progetto in sei episodi, alcuni cambiamenti in fase di produzione …

