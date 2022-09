“Succede nel confessionale”. GF Vip 7, non era mai successo: solo il pubblico attento lo ha notato (Di martedì 27 settembre 2022) Nella serata del 26 settembre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 7, che ha dato vita a numerose discussioni e dinamiche. Si è parlato del rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, con l’intervento anche della fidanzata di lui Soraia. Poi c’è stato un confronto aspro tra Attilio Romita e Giucas Casella tra le altre cose, ma c’è una novità nella Casa che ha sorpreso tutti i telespettatori. Già nella precedente diretta gli utenti erano rimasti a bocca aperta, ma ora è stato Alfonso Signorini a svelare l’arcano. Nel corso del GF Vip 7 il pubblico si è accorto di qualcosa di diverso rispetto al passato. Infatti, la presenza dei concorrenti nel confessionale durante le nomination è stata molto più veloce rispetto al passato e ci sono stati tanti dubbi. Ora, la novità nella Casa è stata ufficializzata dal conduttore televisivo, che ha così ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Nella serata del 26 settembre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 7, che ha dato vita a numerose discussioni e dinamiche. Si è parlato del rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, con l’intervento anche della fidanzata di lui Soraia. Poi c’è stato un confronto aspro tra Attilio Romita e Giucas Casella tra le altre cose, ma c’è una novità nella Casa che ha sorpreso tutti i telespettatori. Già nella precedente diretta gli utenti erano rimasti a bocca aperta, ma ora è stato Alfonso Signorini a svelare l’arcano. Nel corso del GF Vip 7 ilsi è accorto di qualcosa di diverso rispetto al passato. Infatti, la presenza dei concorrenti neldurante le nomination è stata molto più veloce rispetto al passato e ci sono stati tanti dubbi. Ora, la novità nella Casa è stata ufficializzata dal conduttore televisivo, che ha così ...

