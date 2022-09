“Siamo tutti antifascisti”: la reazione dei tifosi tedeschi del St. Pauli dopo la vittoria di Meloni (Di martedì 27 settembre 2022) La notizia della vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni del 25 settembre ha fatto il giro del mondo. Il nostro Paese si appresta ad avere il primo premier donna della sua storia, dopo il netto successo di Giorgia Meloni, che ha ottenuto il 26% dei consensi alle politiche. Un trionfo che però preoccupa diversi osservatori internazionali, trattandosi di un partito di destra e sovranista. Una dura reazione in tal senso è arrivata dai tifosi tedeschi del St. Pauli, la seconda squadra di Amburgo, che gioca in Serie B. “Siamo tutti antifascisti”, è la frase, in italiano, comparsa nel logo del club, con il titolo del post sui social piuttosto netto: “Basta!”. Una presa di posizione chiara, dunque, contraria al successo ... Leggi su tpi (Di martedì 27 settembre 2022) La notizia delladi Fratelli d’Italia alle elezioni del 25 settembre ha fatto il giro del mondo. Il nostro Paese si appresta ad avere il primo premier donna della sua storia,il netto successo di Giorgia, che ha ottenuto il 26% dei consensi alle politiche. Un trionfo che però preoccupa diversi osservatori internazionali, trattandosi di un partito di destra e sovranista. Una durain tal senso è arrivata daidel St., la seconda squadra di Amburgo, che gioca in Serie B. “”, è la frase, in italiano, comparsa nel logo del club, con il titolo del post sui social piuttosto netto: “Basta!”. Una presa di posizione chiara, dunque, contraria al successo ...

