Quattro ragioni per cui Salvini potrebbe non toccar palla in politica estera (Di martedì 27 settembre 2022) Ci sono Quattro elementi che potrebbero rassicurare chi, in Europa e oltre Atlantico, si interroga su possibili sbandate o deviazioni dal percorso europeista e atlantista che Mario Draghi ha fatto imboccare nuovamente all’Italia e Giorgia Meloni ha annunciato di voler seguire se dovesse essere lei a succedere all’ex governatore della Banca centrale europea a Palazzo Chigi. Al centro della domande ci sono gli alleati della leader di Fratelli d’Italia: Silvio Berlusconi, numero uno di Forza Italia, le cui considerazioni su Vladimir Putin “spinto” a invadere l’Ucraina hanno destato molta attenzione a livello internazionale; ma soprattutto Matteo Salvini, che non ha mai nascosto le sue simpatie per il presidente russo, al punto da far sottoscrivere a partito di cui è segretario, la Lega, un accordo con Russia Unita, la formazione del ... Leggi su formiche (Di martedì 27 settembre 2022) Ci sonoelementi chero rassicurare chi, in Europa e oltre Atlantico, si interroga su possibili sbandate o deviazioni dal percorso europeista e atlantista che Mario Draghi ha fatto imboccare nuovamente all’Italia e Giorgia Meloni ha annunciato di voler seguire se dovesse essere lei a succedere all’ex governatore della Banca centrale europea a Palazzo Chigi. Al centro della domande ci sono gli alleati della leader di Fratelli d’Italia: Silvio Berlusconi, numero uno di Forza Italia, le cui considerazioni su Vladimir Putin “spinto” a invadere l’Ucraina hanno destato molta attenzione a livello internazionale; ma soprattutto Matteo, che non ha mai nascosto le sue simpatie per il presidente russo, al punto da far sottoscrivere a partito di cui è segretario, la Lega, un accordo con Russia Unita, la formazione del ...

GabrieleCarrer : RT @formichenews: Quattro ragioni per cui Salvini potrebbe non toccar palla in politica estera ?? L’articolo di @GabrieleCarrer ?? https:/… - formichenews : Quattro ragioni per cui Salvini potrebbe non toccar palla in politica estera ?? L’articolo di @GabrieleCarrer ??… - SOCIALISTA1974 : @ANPIRomaPosti @MassimoCarlotto @ComunistaRosso @Anpinazionale @radiosilvana @ErBovetti @ANPI_Scuola @anppia2013… - carloAleph : @lorepregliasco La pioggia ?? e come sempre il voto populista male inquadrato. Non sembra dai dati sulle affluenze,… - luciaperiss : RT @Miti_Vigliero: Le quattro ragioni del faro internazionale sul voto italiano -