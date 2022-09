Proteste a Milano – Boccalini (Taxi Blu): “L’Area B taglia fuori i lavoratori più che gli inquinanti” (Di martedì 27 settembre 2022) “Le misure ancora più stringenti per gli accessi in Area B di Milano che saranno attive dal 1°ottobre prossimo – commenta Emilio Boccalini vicepresidente di Taxiblu 02.4040, il più grande RadioTaxi della città – certo dal mio punto di vista di cittadino ancor prima che di operatore Taxi lasciano comunque perplessi. E sottolineo che fortunatamente noi potremo circolare nonostante inizialmente neanche eravamo stati considerati per eventuali esenzioni durante l’orario lavorativo. Per quanto a Milano il parco auto dei Taxi circolanti credo sia almeno per il 90% fatto da auto ibride”. “Detto questo – prosegue Boccalini – penso a tante categorie di lavoratori e famiglie tagliate fuori praticamente dalla ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 settembre 2022) “Le misure ancora più stringenti per gli accessi in Area B diche saranno attive dal 1°ottobre prossimo – commenta Emiliovicepresidente diblu 02.4040, il più grande Radiodella città – certo dal mio punto di vista di cittadino ancor prima che di operatorelasciano comunque perplessi. E sottolineo che fortunatamente noi potremo circolare nonostante inizialmente neanche eravamo stati considerati per eventuali esenzioni durante l’orario lavorativo. Per quanto ail parco auto deicircolanti credo sia almeno per il 90% fatto da auto ibride”. “Detto questo – prosegue– penso a tante categorie die famiglietepraticamente dalla ...

