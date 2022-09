Napoli | Raspadori incanta in Nazionale e Osimhen prepara il rientro | come cambiano le scelte di Spalletti in attacco | Primapagina

(Di martedì 27 settembre 2022) 2022-09-27 16:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Nel momento di massimo sconforto dellaitaliana arrivano anche belle notizie. Il primo posto nel girone di Nations League è una di queste, cosìuno dei principali protagonisti, ovvero Giacomo. La numero 10 sulle spalle non gli è pesata ed è risultato decisivo nelle ultime due sfide contro Inghilterra e Ungheria con le due reti messe a segno. Adesso se lo gode anche e soprattutto Lucianoche ritrova un calciatore ancor più motivato e pronto a fare la differenza con il. MANCA– Il primissimo impatto con la maglia partenopea non è stato dei migliori per. L’attaccante ex Sassuolo è apparso molto in ombra all’esordio da titolare contro ...

GoalItalia : Raspadori decide la sfida con l’Inghilterra ?????? Scattano paragoni importanti per il gioiello del Napoli ?? - FabioOffreda : RT @Gazzetta_it: Raspadori e Kvaratskhelia, i due gioielli di un Napoli sempre più internazionale - GioFrezzetti : RT @cn1926it: Dal Lecce alla #Nazionale, la parabola di #Raspadori: Jack si è preso il palcoscenico - ilmionapoli : Tosto: “De Zerbi fece esordire Raspadori: mi disse che era forte” - sportli26181512 : Raspadori e Kvaratskhelia, i due gioielli di un Napoli sempre più internazionale: Raspadori e Kvaratskhelia, i due… -

Calciomercato.com

NUOVE GERARCHIE - Tre partite fin qui in cui non si è sentita affatto l'assenza di Osimhen, con ilche è riuscito a trovare tre vittorie e la coppia- Simeone è stata protagonista. ...Segnano sempre loro, sempre:e Kvaratskhelia, Kvaratskhelia e. Entrambi sono stati grandi protagonisti di questa ultima tornata di partite ...periodo di splendore in maglia. ... Napoli, Raspadori incanta in Nazionale e Osimhen prepara il rientro: come cambiano le scelte di Spalletti in attacco Giacomo Raspadori ha timbrato di nuovo il cartellino con la maglia dell’Italia. Dopo la prodezza contro l’Inghilterra, ieri ha firmato il gol dell’1-0 contro l’Ungheria. Con la rete segnata, l'attacca ...In casa Napoli sono due i nodi da risolvere: è in arrivo la svolta, con la società che si è mossa per tempo Corre il Napoli, corre verso il ritorno in campo con il Torino e una squadra in fiducia e se ...