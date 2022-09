Milan | occhi su Kiwior dello Spezia | le ultime

(Di martedì 27 settembre 2022) Alnon sarebbero passate inosservate le recenti prestazioni dicon loe potrebbe andare all’assalto del difensore Alnon sarebbero passate inosservate le recenti prestazioni dicon loe potrebbe andare all’assalto del difensore. Secondo quanto riportato da Goal, in Polonia, i liguri valutano il centrale circa 15 milioni perché poi dovrebbero dare il 20% allo Zilina. A gennaio Maldini potrebbe provarci per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

