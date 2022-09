Maurizio De Giovanni su Zielinsky (Di martedì 27 settembre 2022) Parere tecnico del famoso scrittore tifoso Mauricio De Giovanni scrittore, opinionista e gran tifoso del Napoli, ha rilasciato un parere tecnico sull'ottimo inizio di campionato del Napoli e sullo straordinario apporto tecnico di Zielinsky. "Osimhen? C'è un aspetto che riguarda il nigeriano su cui riflettere: si fa male con inquietante frequenza. Il suo modo di stare in campo, irruento, fatto di anticipi e strappi causa spesso infortuni. Raspadori e Simeone non ne hanno fatto sentire la mancanza e questa è una grande differenza con quanto accaduto in passato. C'è un grande equilibrio nella rosa a disposizione di Spalletti e poi c'è fame, forza di volontà e disponibilità che sono figlie del fatto di aver vinto poco". Poi ha aggiunto lo scrittore: "Mi sembra che anche la società ha una volontà di vincere con questi ragazzi e un programma sul ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 27 settembre 2022) Parere tecnico del famoso scrittore tifoso Mauricio Descrittore, opinionista e gran tifoso del Napoli, ha rilasciato un parere tecnico sull'ottimo inizio di campionato del Napoli e sullo straordinario apporto tecnico di. "Osimhen? C'è un aspetto che riguarda il nigeriano su cui riflettere: si fa male con inquietante frequenza. Il suo modo di stare in campo, irruento, fatto di anticipi e strappi causa spesso infortuni. Raspadori e Simeone non ne hanno fatto sentire la mancanza e questa è una grande differenza con quanto accaduto in passato. C'è un grande equilibrio nella rosa a disposizione di Spalletti e poi c'è fame, forza di volontà e disponibilità che sono figlie del fatto di aver vinto poco". Poi ha aggiunto lo scrittore: "Mi sembra che anche la società ha una volontà di vincere con questi ragazzi e un programma sul ...

